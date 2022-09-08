Зірка "засвітила" свій пишний бюст в сукні від українського дизайнера.

Українська співачка Тіна Кароль позувала для нового випуску журналу VOGUE. Японія. У кадрі вона з'явилася в прозорій сукні від українського бренду Lever Couture.

Відомо, що над вбранням працювали дизайнер Леся Верлінгьєрі і креативний директор Lady Gaga і французького модного будинку Mugler Нікола Формікетті.

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"Рожева сукня-сітка з об'ємними рукавами - це своєрідний "фламінго від кутюр", який висловлює граціозність і жіночність натури самої Тіни. А срібна сітчаста сукня - мій найулюбленіший образ Кароль, що розкриває її стихію творчості, безмежно бурхливої, як океан", - поділилася авторка одного з образів Кароль Леся Верлінгьєрі.

Нагадаємо, Тіна Кароль шокувала неймовірно худими ногами в коротких шортах.

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