Співачка одяглася у синьо-жовту футболку.

Українська співачка Тіна Кароль зараз їздить по всьому світу з благодійними заходами та виступами на підтримку України. Днями вона опинилася в Лондоні, де вийшла на мітинг у синьо-жовтій футболці.

Знімки звідти Кароль опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Повідомляється, що Кароль з прапором України в руках пройшлася вулицями Лондона і виконала кілька своїх пісень.

Зазначимо, нещодавно Тіна прямо з Японії вирушила на Каннський кінофестиваль. Там разом з "Золотим глобусом" зібрали 75 000$ на підтримку і розвиток кіноіндустрії України.

Нагадавши, Тіна Кароль назвала кішку на честь зброї, якою вбивають окупантів.

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