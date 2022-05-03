Тепер вихованця співачки звуть Джавеліна.

Українська співачка Тіна Кароль розповіла своїм підписникам, що придумала ім'я для кішки. Назвати свого вихованця зірка вирішила на честь американського зенітно-ракетного комплексу "Джавелін", за допомогою якого ЗСУ знищують техніку російських окупантів - Джавеліна.

Фотографію чотирилапої Кароль опублікувала у своєму Instagram-блозі.

"Сувора і хоробра, моя котя нарешті отримала ім'я - Джевеліна", - написала співачка.

Відзначимо, ще півтора року тому Кароль розповідала, що до неї приблудилося маленьке кошеня. Імені вихованцеві вона не придумала, і називала її "котя".

Нагадаємо, Тіна Кароль пообіцяла приїхати з концертом до Маріуполя. Зараз населений пункт перебуває в блокаді окупантів. Плани зірка пообіцяла здійснити після війни.

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