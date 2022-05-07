Зворушливе відео із зустрічі на вокзалі опублікувала Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко показала відеоролик її зустрічі з мамою. Діти Тоні Уляна і Ніна побачилися з бабусею вперше з початку повномасштабної війни в Україні. Судячи з локації, зазначеної в Instagram-акаунті, сім'я артистки зараз знаходиться в Магдебурзі, Німеччина.

"Не бачила маму з 25.02", - написала під зворушливим роликом Тоня Матвієнко.

На відео Ніна Митрофанівна обіймає свою молодшу внучку Ніну, а пізніше до обіймів приєдналися і Тоня з її старшою дочкою, 23-річною Уляною.

Зазначимо, чоловік Антоніни Матвієнко Арсен Мірзоян залишився в Україні. Ходили чутки про те, що пара нібито розлучилася, проте дану інформацію співачка спростувала.

Нагадаємо, Андрій Бедняков згадав останні слова мами, яка померла в Маріуполі.

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