Він зустрівся із Зеленським і показався на сходинках будівлі.

Відомий британський комік Стівен Фрай, який кілька днів тому приїхав в Україну, поділився з фанами фото з Офісу президента нашої країни. Він розповів, що був на зустрічі з Володимиром Зеленським.

"В офісі Президента за 5 хвилин до моєї зустрічі з президентом Зеленським. Сталася приголомшлива розмова", - зазначив Фрай.

На фото він сидить на сходинках, склавши руки у "замок". У мережі відразу ж помітили, що Фрай повторив відомий знімок першої леді України Олени Зеленської. Влітку 2022 року вона позувала на сходинках в ОП для обкладинки американського видання Vogue.

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Коментатори оцінили відсилання Фрая і пишуть:

"Боже мій, яке миле фото! Гарне відсилання до відомого фото Олени. Велике дякую за підтримку України!"

"Неймовірно бачити всі ці мішки з піском навколо. Ми підтримуємо тебе, Україно!"

"Надсилаємо українському народу нашу любов".

Топ-комік Британії Стівен Фрай приїхав в Україну - що відомо

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що гуморист прибув до Києва. Він був ведучим Саміту перших леді та джентльменів. Крім цього, Фрай своїми очима бачив, як лікарі проводять операцію пораненому військовому під час повітряної тривоги. Також комік розповідав про ніч у Києві та вибухи, які він чув. За словами Фрая, він спускався в укриття і ховався там від ракет разом з іншими людьми.

В Україні комік озвучив жорсткі побажання щодо Путіна. Фрай також побажав Збройним силам України успіхів на полі бою, а росіянам порадив відступити. Крім цього, комік пояснив, чому його країна так любить Україну.

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