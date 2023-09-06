Відомий британський комік Стівен Фрай поділився теорією, чому Великобританія так сильно любить Україну.
Ми країни "сусіди по меню", і це все пояснює, зазначив Фрай в ексклюзивному коментарі УНІАН під час візиту до Києва.
"Леді і джентльмени, у мене є теорія, чому Великобританія так сильно любить Україну. Причина в тому, і це моя теорія: коли ми в інтернеті хочемо купити щось в заповненій формі, то натискаємо невелике меню для країни і нам потрібно пройти весь шлях до кінця для Великобританії (UK), і ми там поруч з Україною", - оголосив комік.
За його словами, подібна "невдача" - спільне для двох країн, тому ми й любимо один одного.
"Отже, ми сусіди по меню. Всі ці везучі країни, такі як Албанія, нагорі, а нам доведеться спуститися в самий низ списку, і тому у нас є це спільне, і ми любимо один одного", - підсумував Фрай.
Чим відомий Стівен Фрай у Британії
Стівен Фрай - відомий британський актор і комік. На великих екранах він запам'ятався своєю роллю у фільмі "Уайльд" (1997), а також низкою розважального телевізійного контенту: "Шоу Фрая і Лорі", гумористичною вікториною "QI", передачею Fry's English Delight - в останній Фрай з гумором розповідає про тонкощі англійської мови.
Британія пообіцяла Україні ППО на 114 мільйонів доларів
Нагадаємо, Британія - одна з головних країн-союзниць України у війні з РФ. Свою підтримку Лондон засвідчив відразу ж з моменту вторгнення окупантів, при прем'єрстві Бориса Джонсона, і наразі дотримується цього курсу при чинному главі уряду Ріші Сунаці.
Зокрема, 17 серпня стало відомо, що Міноборони Британії збирається поставити Києву засобів ППО на суму понад 114 мільйонів доларів.