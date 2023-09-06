Легендарна британського телебачення Стівен Фрай дав коментар УНІАН в самому "серці" України - Києві.

Відомий британський комік Стівен Фрай поділився теорією, чому Великобританія так сильно любить Україну.

Ми країни "сусіди по меню", і це все пояснює, зазначив Фрай в ексклюзивному коментарі УНІАН під час візиту до Києва.

"Леді і джентльмени, у мене є теорія, чому Великобританія так сильно любить Україну. Причина в тому, і це моя теорія: коли ми в інтернеті хочемо купити щось в заповненій формі, то натискаємо невелике меню для країни і нам потрібно пройти весь шлях до кінця для Великобританії (UK), і ми там поруч з Україною", - оголосив комік.

За його словами, подібна "невдача" - спільне для двох країн, тому ми й любимо один одного.

"Отже, ми сусіди по меню. Всі ці везучі країни, такі як Албанія, нагорі, а нам доведеться спуститися в самий низ списку, і тому у нас є це спільне, і ми любимо один одного", - підсумував Фрай.

Чим відомий Стівен Фрай у Британії

Стівен Фрай - відомий британський актор і комік. На великих екранах він запам'ятався своєю роллю у фільмі "Уайльд" (1997), а також низкою розважального телевізійного контенту: "Шоу Фрая і Лорі", гумористичною вікториною "QI", передачею Fry's English Delight - в останній Фрай з гумором розповідає про тонкощі англійської мови.

Британія пообіцяла Україні ППО на 114 мільйонів доларів

Нагадаємо, Британія - одна з головних країн-союзниць України у війні з РФ. Свою підтримку Лондон засвідчив відразу ж з моменту вторгнення окупантів, при прем'єрстві Бориса Джонсона, і наразі дотримується цього курсу при чинному главі уряду Ріші Сунаці.

Зокрема, 17 серпня стало відомо, що Міноборони Британії збирається поставити Києву засобів ППО на суму понад 114 мільйонів доларів.

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