Британський актор та письменник побажав Збройним силам України успіхів на полі бою, а росіянам порадив відступити.

Знаменитий британський актор та письменник Стівен Фрай, який відвідує Україну, озвучив свої побажання українцям, зазначивши що хотів би, щоб очільник Кремля Володимир Путін отримав інсульт, або його врешті кинули за ґрати за всі вчинені в Україні злочини.

Про це Фрай сказав в ефірі телемарафону єдиних новин. "Очевидно, я б хотів, щоб Путіна мав якийсь інсульт або його довічно арештували, і він доживав віку десь у підвалі. Але що б я хотів зараз, конкретно, - щоб Захід не припиняв підтримку українців. Адже я трохи хвилююсь через американські вибори наступного року. І, звісно, я бажаю Збройним силам України успіхів на полі бою. А росіянам скажу: єдине рішення для них - відступити і перестати говорити ультиматумами типу "от як віддасте Донбас, то може ми подумаємо…". Ні, ви не можете віддати їм те, що їм не належить. Тож я бажаю українцям стійкості", - сказав він.

Фрай також поділився враженнями від побаченого в Україні, зокрема, в столиці.

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"Звісно, я на все дивився як трохи дивакуватий турист ще в потязі. І, звісно, я по своїй необізнаності думав побачити понівечені війною будівлі просто по всюди, на кожному кроці. А насправді ти бачиш сучасні будинки. Це те, що я, наприклад, побачив у центрі Києва. Красива опера, люди поспішають у своїх справах, кафе працюють, магазини відкриті. А потім пролунала повітряна тривога, і це мене повернуло в реальність, і ти розумієш, що ось вона - небезпека. І це правда. І небезпечно всюди. Та попри це, я все одно буду подорожувати", - зазначив він.

Стівен Фрай в Києві - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, відомий британський актор, письменник і сценарист Стівен Фрай в Instagram повідомив, що приїхав до Києва. Зокрема, він поділився з підписниками фотографією з поїзда "Укрзалізниці", знімком маски для самодопомоги в київському готелі, написом "укриття", фото одного з місць у центрі столиці.

Він повідомив також, що за 12 годин перебування у Києві вже спостерігав за хірургічною операцією пораненого солдата, яка проводилась і під час сирени повітряної тривоги, спілкувався з іншими пораненими, а також з молодою жінкою, яка всього два тижні тому втратила чоловіка на фронті. Говорячи про свої враження від спілкування з українцями, зазначив, що всіх їх об'єднує незвичайне почуття гумору, а також глибока непохитна рішучість протистояти ворогу та зберегти свою незалежність і суверенітет.

Фрай прийняв запрошення на саміт з питань психічного здоров'я від Адміністрації президента України.

На сторінці саміту перших леді та джентльменів у Instagram повідомили, що актор погодився стати його ведучим.

Як відомо, у 2021 році перша леді України Олена Зеленська заснувала міжнародне об'єднання подружжя перших осіб світу для обміну досвідом та реалізації спільних проектів заради добробуту людей у світі.

Торішній саміт назвали "Україна і світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом". Цього року зустріч присвячена ментальному здоров'ю.

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