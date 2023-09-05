Він буде ведучим саміту перших леді та джентльменів.

Відомий британський актор, письменник і сценарист Стівен Фрай приїхав до Києва. Відповідні знімки він опублікував в Instagram.

Письменник поділився з підписниками фотографією з поїзда "Укрзалізниці", знімком маски для самодопомоги в київському готелі, написом "укриття". Також він показав свою вечерю.

"Навіть не віриться, що я приїхав до Києва всього 12 годин тому: за цей час я спостерігав за хірургічною операцією пораненого солдата (звучала сирена повітряної тривоги, але ніхто не звертав уваги, потрібно було доглядати за пацієнтом). Потім я познайомився з двома молодими людьми, які сміялися, жартуючи один з одним про відмінності між їхніми новими протезами ніг. Потім я поговорив з молодою жінкою, яка всього два тижні тому втратила чоловіка на російському фронті. Всіх їх об'єднувало незвичайне почуття гумору, а також глибока непохитна рішучість протистояти варварам біля воріт і зберегти свою незалежність і суверенітет. Війна здатна пробудити в людях найгірше, але іноді і найкраще..." - написав він.

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Фрай зазначив, що прийняв запрошення на саміт з питань психічного здоров'я від Адміністрації Президента України.

"Це велика честь для мене, і, на мій погляд, проведення такого саміту дуже добре відображає відкритість, а також здоровий глузд українського уряду. Це зовсім не пропагандистський трюк, а реальне об'єднання зусиль неврологів, соціологів, психологів і тих, хто працює з психічною травмою", - додав Фрай.

На сторінці саміту перших леді та джентльменів у Instagram повідомили, що актор погодився стати його ведучим. "Він послідовно підтримує Україну в її боротьбі за існування і незалежність, про що свідчать його інтерв'ю з гостями. Крім того, він допоміг українцям пережити зиму завдяки ініціативі ShelterBox", - йдеться в повідомленні.

Саміт перших леді та джентльменів

Як відомо, у 2021 році перша леді України Олена Зеленська заснувала міжнародне об'єднання подружжя перших осіб світу для обміну досвідом та реалізації спільних проектів заради добробуту людей у світі.

Минулорічний саміт назвали "Україна і світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом". Цього року зустріч присвячена ментальному здоров'ю.

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