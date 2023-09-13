Іван Клименко пояснив, що він та його дружина ведуть досить скромний образ життя.

Музичний продюсер, засновник лейблу ENKO та зірковий тренер нового сезону "Голосу країни" Іван Клименко зізнався, скільки витрачає на місяць. В інтерв'ю Славі Дьоміну артист розповів, що йому потрібно декілька тисяч доларів, ці кошти йдуть, зокрема, на оплату квартири.

Клименко зазначив, що якби йому було потрібно жити на меншу суму, то він би без проблем це робив. За словами артиста, він та його дружина ведуть скромний образ життя.

"Якщо треба було б, то міг би... Бували різні періоди і під час ковіду, і під час того, як почалася повномасштабна війна. Ми з дружиною ведемо досить скромний образ життя. Тобто ми орендуємо ту ж саму квартиру, яку ми орендували 10 років тому, у нас навіть немає ліжка ми спимо на матраці", - пояснив Клименко.

Продюсер також розповів, що він міг би придбати власне житло, але не бачить у цьому необхідності. Окрім цього, Клименко орендує не тільки житло для себе та дружини. Артист платить за квартиру, у якій він дозволяє жити людям, що опинилися у скрутних умовах, зокрема переселенцям.

Єдине, чого б хотів Клименко, це відкриття високотехнологічної студії. Проте на це потрібні мільйони доларів. За словами артиста, він мріє про студію світового рівня, але поки що грошей на це немає.

Хто такий Іван Клименко

Продюсер працював з такими артистами як Джамала, Alyona Alyona, Jerry Heil, Надя Дорофєєва та інші. Він вигадав персонажа КилимМена для гурту Kalush Orchestra, а також написав трек "Стефанія". Також Клименко став тренером нового "Голосу країни".

Нагадаємо, раніше УНІАН вже повідомляв, що на пісенному конкурсі сталася сутичка між тренерами. Клименко та Дорофєєва сперечалися через учасника шоу.

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