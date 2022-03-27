Російські зірки повинні були виступити на Дрезденському оперному балу в Дубаї, але музиканти відмовилися стояти з ними на одній сцені.

Російські зірки Валерія, Вадим Рєпін і Світлана Захарова полетіли в Дубай, щоб виступити на Дрезденському оперному балу. Але їх виступ було зірвано, бо музиканти відмовилися виходити з ними на одну сцену через те, що ці артистм підтримують путінський режим.

Так, співачка Валерія дала інтерв'ю виданню AIF, в якому заявила, що зовсім не засмутилася скасуванням виступу. За її словами, у неї є й інші пропозиції, тому особливого збитку для неї немає.

"У мене скасувався один виступ за кордоном - в Дубаї, планувався Дрезденський оперний бал. Музиканти Дрезденського оркестру не захотіли виходити на одну сцену з російськими артистами. Днями виступала в Ханти-Мансійську на закритті зимових ігор паралімпійців "Ми разом. Спорт". Дуже тепло там зустрічали", - сказала співачка.

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