На підставі листа СБУ Мінкульт включив репера до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

Організатори концерту російського репера Моргенштерна (справжнє ім'я - Алішер Валєєв) не мають інформації від СБУ про встановлення йому заборони на в’їзд в Україну.

Про це кореспондента УНІАН повідомила Марина Мая - піар-директор національного квиткового оператора "Контрамарка", який здійснює продаж квитків на концерти співака в Україні.

Вона повідомила, що юристи зі сторони менеджменту артиста звернулися з офіційним запитом до СБУ щодо надання роз'яснень причин та наявних обмежень перебування співака на території України. Станом на сьогодні інформація про існування постанови про заборону в'їзду артиста на територію України відсутня, а перебування артиста у відповідному "чорному списку Мінкульту" не є автоматичною забороною його в'їзду в Україну.

Також у відповіді Маї зазначено, що так званий "чорний" список Міністерства культури та інформаційної політики передбачений законом "Про кінематографію".

Читайте такожМоргенштерн відповів, чому йому подобається Зеленський"Стаття 2 закону говорить про сферу його застосування, а саме: діяльність осіб, які професійно займаються кінематографією в Україні. Моргенштерн Алішер Тагірович не планує в Україні зніматися у фільмі, його режисерувати, продюсувати і т.п. Єдина заборона, яка передбачена законом, є поширення і демонстрація фільмів, що містять популяризацію державних органів країни-агресора, радянських органів держбезпеки", - наголошується у коментарі піар-директора.

Також Мая зазначила, що "Алішер Тагірович не планує в Україні проводити тур з трансляцією фільмів про "подвиги" НКВС, КГБ СРСР або ФСБ Російської Федерації. Жоден нормативно-правовий акт, в тому числі згаданий закон, не передбачає заборону на музичну творчість виконавця. Крім того, чинне законодавство не передбачає право Міністерства культури та інформаційної політики України давати дозвіл на продаж квитків. Право якимось чином регулювати ринок продажу квитків у міністерства взагалі відсутнє. Відповідно інформація, поширена деякими інформагентствами, є неправдивою".

Разом з тим Мая зауважила, що "Контрамарка" - національний квитковий оператор і не є організатором заявлених концертів.

"Куплені квитки залишаються дійсними на нову дату та не потребують обміну чи заміни", - підсумувала вона.

На початку вересня в Україні запустили продаж квитків на концерти російського репера Моргенштерна, який не дав чіткої відповіді, чий Крим.

Організатори встановили віковий ценз на шоу репера – глядачів пускатимуть від 16 років. У столиці, згідно з відкритими даними, артист виступить 16 листопада у "Палаці Спорту". Також він виступить у Запоріжжі та Харкові.

Концерти Моргенштерна в Україні

Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.

28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Водночас в інтерв'ю Гордону росіянин заявив, що до листа включили нібито не його, а іншого громадянина РФ.

У коментарі ЗМІ в спецслужбі уточнили, що реп-виконавець "пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

Анонс концертів росіянина зчинив у мережі справжню "бурю", а той в Instagram заявив, що йому "страшно". Активісти нагадали СБУ, що Моргенштерн раніше засвідчив свою любов до Путіна.

Окупований Крим, за словами самого репера, він не відвідував, щоби мати змогу потрапити у материкову Україну.

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Автор: Дмитро Хилюк