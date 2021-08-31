Скандальний російський співак запевнив, що Крим належить кримчанам.

Скандальний російський репер Моргенштерн відповів на питання про приналежність Криму.

Інтерв'ю у співака взяв український журналіст Дмитро Гордон.

На питання "чий Крим?" Моргенштерн відповів, що півострів належить кримчанам. На це Гордон запитав: "А територія чия?".

Але у відповідь Моргенштерн сказав, що далі цю тему обговорювати марно.

"Я тебе вже ***відповіддю", - сказав він українському журналісту. Гордон припустив, що Моргенштерн уникає відповіді, оскільки боїться, що в Росії на нього накладуть санкції.

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"Стоп. У сенсі: "Ти не хочеш говорити, що це територія України". Ти зараз за мене намагаєшся відповісти або що?"- обурився Моргенштерн.

"Ти розумієш, що, згідно з міжнародним правом, Крим - це територія України", - нагадав Гордон.

"Не повіриш, але мені так на це пох**", - сказав Моргенштерн.

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Автор: Григорій Бондар