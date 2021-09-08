Концерти росіянина заплановані на листопад і пройдуть у трьох містах.

Скандальний російський репер Моргенштерн, який не зміг відповісти на запитання, чий Крим, знову зібрався до України.

Компанія-дистриб’ютор вже запустила продаж квитків на концерти у Києві, Запоріжжі й Харкові.

Організатори встановили віковий ценз на шоу репера – глядачів пускатимуть від 16 років. У столиці, згідно з відкритими даними, артист виступить 16 листопада у "Палаці Спорту".

Ціна квитків від 690 до 4490 гривень.

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Концерти Моргенштерна були заплановані на червень 2021 року в Харкові та Запоріжжі. Крім того, перший сольний концерт скандального співака анонсували у Палаці Спорту в Києві. За крісло в першому ряді організатори просили близько 5 тисяч гривень.

28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив реп-виконавця до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Водночас в інтерв'ю Гордону росіянин заявив, що до листа включили нібито не його, а іншого громадянина РФ.

У коментарі ЗМІ в спецслужбі уточнили, що реп-виконавець "пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

Анонс концертів росіянина зчинив у мережі справжню "бурю", а той в Instagram заявив, що йому "страшно". Активісти нагадали СБУ, що Моргенштерн раніше засвідчив свою любов до Путіна.

Окупований Крим, за словами самого репера, він не відвідував, щоби мати змогу потрапити у материкову Україну.

Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Автор: Яна Ставська