Від бомб зірка ховалася разом з мамою, братом і донькою.

Артистка Євгенія Власова в перші дні початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переживала непрості часи, як і всі. Зірка розповіла, що не могла піддаватися паніці і показувати свій страх, бо боялася налякати цим дочку.

Цим музикант поділилася у соціальній мережі Instagram.

До Києва до вокалістки приїхали мама і брат. Часто родині доводилося спускатися в притулок, розташоване на території підземної парковки, адже поруч з їх будинком падали бомби російських окупантів. Через сильний стрес у мами артистки почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Була підозра на інсульт.

"Перші 2 дні ми провели в підземному гаражі в холоді і сутінці. На другий день у моєї мами відмовили ноги і відняло мова, ми думали інсульт. Тричі приїжджали лікарі, відкачували її і говорили, що інсульту немає. Після чого ми прийняли рішення бути вдома, незважаючи ні на що. Вдома було трохи легше, але все так само страшно", - розповіла Євгенія Власова.

Співачка каже - найстрашнішим випробуванням було будити дочку під час бомбардування, щоб спуститися в укриття.

Нагадаємо, "Антитілам" відмовили у виступі на концерті Британії, тому що група воює в ЗСУ. Захід зі збору коштів для допомоги українцям відбудеться 29 березня на Resorts World Arena в британському місті Бірмінгемі.

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