Обряд відбувся 1994 року в Троїцькому соборі Російської духовної місії в Єрусалимі.

Як відомо, російська співачка Алла Пугачова до Максима Галкіна чотири рази була в шлюбі. Одним з її обранців був співак Філіп Кіркоров. З ним Примадонна навіть повінчалася в церкві. Сталося це в 1994 році.

Зараз Telegram-канал "Старый папарацци" оприлюднив архівний знімок, де Алла Борисівна одягнена в розкішну весільну сукню. Тут їй всього 44 роки. Вона має досить молодий вигляд: струнка фігура, підтягнуте обличчя, густе золотисте волосся, яке злегка в'ється.

Кіркоров на вінчанні був одягнений в чорну сорочку, чорні класичні брюки і білий піджак. Зачіска у нього була така ж, як і у його тодішньої дружини - відрізнявся тільки колір волосся.

Відео дня

Побачивши фотографію з вінчання Кіркорова і Пугачової, шанувальники розділилися в думках. Одні писали про те, що артистка і сьогодні має такий само неповторний вигляд, як і майже 30 років тому, а інші нагадали про те, що двічі вінчатися не можна. Знайшлися і ті, хто "вколов" Примадонну за її від'їзд з Росії.

Реакція соцмереж

"Потім згадала, що іудейка.."

"Релігія не за національністю, а за покликом душі. Інше питання: як їх розвели?"

"Душа в Ізраїлі. Навіщо проводити обряд в російській православній церкві? Або на той момент Пугачова не знала про свою душу/національність?"

"Старість - не радість"

"А мені здається, що не варто їй дорікати за те, що було! Алла тут красива, немов фотомодель. І з роками, до речі, це практично не змінилося"

Відзначимо, попри те, що повінчатися в церкві можна тільки один раз в житті, Пугачова зробила це двічі - в 1994 році з Кіркоровим і в 2017 році з Галкіним. В одному з інтерв'ю Алла розповідала, що "зробила це заради дітей і заради чоловіка, який вінчався вперше".

Таїнство вінчання з Максимом Галкіним проходило в маленькому храмі в Підмосков'ї, куди були запрошені тільки найближчі.

Нагадаємо, Максим Галкін розчулив відео з дочкою.

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