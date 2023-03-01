Депутат Держдуми виступив з відповідною заявою і аргументував це тим, що українці продовжують отримувати гроші від транслювання даних продуктів на території РФ.

У Держдумі РФ через рік після початку повномасштабної війни вирішили заборонити українські серіали. Йдеться про "Свати", "Слугу народу", "Папіка" та інші. Під заборону також може потрапити розважальне тревел-шоу "Орел і решка". Про це повідомляють росЗМІ, поширюючи відповідні заяву від депутата Дмитра Гусєва - він став автором цієї ідеї.

У пояснювальній записці сказано:

"Доходи від демонстрації такого розважального контенту йдуть на фінансування Збройних сил України через податки і добровільні пожертвування, що дозволяють окремим громадянам України проводити антиросійську політику. Права на вказаний розважальний контент належать громадянам України".

Тепер заяву Гусєва розглянуть, і, в разі задоволення, з російських онлайн-кінотеатрів будуть видалені українські серіали і шоу. Російський депутат натякнув, що ті кінотеатри, які цього не зроблять, будуть вважатися "посібниками тероризму".

Відзначимо, багато акторів серіалу "Свати" - росіяни, які підтримали кровопролитну війну. Наприклад, Федір Добронравов приїжджав до лікарні до поранених окупантів влітку 2022 року, висловлюючи їм слова підтримки. Тетяна Кравченко, яка народилася і виросла в українському місті Донецьк, стала пропагандисткою - у своїх інтерв'ю вона говорить про нібито "н*ц*стів" в Україні. Інна Корольова, яка зіграла Машу Ковальову, заявила, що українцям, які проти війни, "терміново потрібна психологічна допомога".

Нагадаємо, зірка "Сватів" розповіла, що живе в злиднях.

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