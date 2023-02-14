Тетяна Кравченко запам'яталася глядачам за роллю Валюхи Будько в культовому серіалі.

Актриса Тетяна Кравченко, яка народилася в українському місті Донецьк, зараз будує кар'єру в Росії. Там вона грає в театрі, майже не знімається в серіалах і кіно.

Її найбільш знаковою роллю є персонаж Валентини Будько з культового серіалу "Свати". Нехитрість, харизматичність, зрозумілий побутовий гумор і непідробна щирість - те, за що Валюху полюбили мільйони.

Однак зараз Кравченко втратила частину своєї аудиторії. Подейкують, що актриса спилася. Ударом для її українських шанувальників стало те, що вона підтримала кривавий режим Кремля.

Відео дня

Тетяну Кравченко звинуватили в алкоголізмі: деталі

Російський актор Стас Садальський, який часто працює з Тетяною Кравченко, нещодавно зробив сенсаційну заяву - нібито актриса страждає від алкогольної залежності. Це він підтвердив закликом звернути увагу на її зовнішній вигляд: у неї часто величезні мішки під очима, набряки, вона має втомлений і змучений вигляд під час гри на сцені.

"Алкоголь може торкнутися будь-кого - як простого смертного, так і відому особистість. Ніхто не застрахований. Добре, що є люди, які готові про це говорити публічно... Є, врешті-решт, партнери по сцені, на яких Тетяні Едуардівні наплювати, як і на глядачів, яким вона зараз "безмірно вдячна за підтримку". Їм вона може пудрити мізки скільки хоче. А в нашому середовищі всі прекрасно розуміють, що сталося", - коментував пресі Садальський.

Після звинувачень з боку Стаса Садальського Кравченко навіть відмовилася з ним виступати на одній сцені, сказавши, що він - брехун. Однак в недавньому інтерв'ю путіністу Борису Корчевникову актриса підтвердила, що часто вживає спиртні напої між виступами і зйомками, тому що "робота така".

"Ні, випивають всі, звичайно, природно. Це професія така. А як?! Після вистави, там, або в перервах знімати адреналін. А у мене ще ролі всі такі, я всюди п'ю, п'ю, скрізь п'яниця!" - сказала Тетяна сміючись.

Який вигляд зараз має Тетяна Кравченко

Нагадаємо, як сьогодні живе дочка Будько зі "Сватів".

Вас також можуть зацікавити новини: