Актриса Тетяна Кравченко, яка народилася в українському місті Донецьк, зараз будує кар'єру в Росії. Там вона грає в театрі, майже не знімається в серіалах і кіно.
Її найбільш знаковою роллю є персонаж Валентини Будько з культового серіалу "Свати". Нехитрість, харизматичність, зрозумілий побутовий гумор і непідробна щирість - те, за що Валюху полюбили мільйони.
Однак зараз Кравченко втратила частину своєї аудиторії. Подейкують, що актриса спилася. Ударом для її українських шанувальників стало те, що вона підтримала кривавий режим Кремля.
Тетяну Кравченко звинуватили в алкоголізмі: деталі
Російський актор Стас Садальський, який часто працює з Тетяною Кравченко, нещодавно зробив сенсаційну заяву - нібито актриса страждає від алкогольної залежності. Це він підтвердив закликом звернути увагу на її зовнішній вигляд: у неї часто величезні мішки під очима, набряки, вона має втомлений і змучений вигляд під час гри на сцені.
"Алкоголь може торкнутися будь-кого - як простого смертного, так і відому особистість. Ніхто не застрахований. Добре, що є люди, які готові про це говорити публічно... Є, врешті-решт, партнери по сцені, на яких Тетяні Едуардівні наплювати, як і на глядачів, яким вона зараз "безмірно вдячна за підтримку". Їм вона може пудрити мізки скільки хоче. А в нашому середовищі всі прекрасно розуміють, що сталося", - коментував пресі Садальський.
Після звинувачень з боку Стаса Садальського Кравченко навіть відмовилася з ним виступати на одній сцені, сказавши, що він - брехун. Однак в недавньому інтерв'ю путіністу Борису Корчевникову актриса підтвердила, що часто вживає спиртні напої між виступами і зйомками, тому що "робота така".
"Ні, випивають всі, звичайно, природно. Це професія така. А як?! Після вистави, там, або в перервах знімати адреналін. А у мене ще ролі всі такі, я всюди п'ю, п'ю, скрізь п'яниця!" - сказала Тетяна сміючись.
Який вигляд зараз має Тетяна Кравченко
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