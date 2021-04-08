Зі співачкою і ведучою проекту "Ліпсінк батл" Тіною Кароль у шостому ефірі шоу зіркових пародій стався кумедний конфуз.
У поп-знаменитості випадково розстебнулася верхня частина сукні. Відповідне відео опубліковано в Instagram 1+1.
Читайте такожТіна Кароль у відвертій сукні оголила стрункі ногиЦей курйоз трапився після того, як учасник шоу Євген Кот продемонстрував свій сталевий прес. Але Кароль встигла схопити сукню й сховатися за стійку ведучої. Потім співачка почала голосно сміятися.
"Воу-воу, це буде дійсно гарячий епізод "Ліпсінк батлу". Чекаєш?",- йдеться в описі до ролика.
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