Аделіна Делі повідомила про те, що при надії.

Учасниця 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Аделіна Делі поділилася зі своїми шанувальниками радісною новиною - вона чекає на дитину. 20-річна танцівниця балету Насті Каменських поділилася в Instagram фотографіями з округлим животом.

Аделіна не розкрила, хто ж є батьком її дитини, і розповіла своїм фанатам, чи планує вона декретну відпустку.

"Я не сильно уявляю себе домогосподаркою. Навіть сказала б, що це виключено. Тільки розвиток і робота. Відразу в стрій після пологів. У мене не вдається тримати себе в адекватному моральному стані, сидячи вдома і не маючи графіка. Відразу деградую", - поділилася в блозі майбутня мама.

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Аделіна Делі на шоу "Холостяк"

Дівчина брала участь в 12-му сезоні і боролася за серце Алекса Топольського, проте вона швидко покинула проект. Топольський запідозрив, що танцівниця прийшла на шоу не стільки щоб знайти любов, скільки щоб пропіаритися і показати себе, тому попрощався з нею ще на самому початку.

Після її вильоту навколо проекту розгорівся скандал - Аделіна Делі звинуватила Алекса в тому, що він викинув її подарунок. Справа в тому, що на першій церемонії знайомства кожна учасниця повинна була піднести Топольському подарунок - це обов'язкова умова. Дівчина подарувала велику подушку зі своїм зображенням.

"Дякую його величності "холостяку" за те, що зберіг мій подарунок, краще б мені повернув назад, тому що випадково його знайти на просторах інсти – крінж. Я так розумію, що вона (подушка, - УНІАН) знадобилася, щоб обігріти притулок. Рада, що одного разу вона все-таки послужила людям там, але це заслуга не Алекса, а працівників, які передали мій подарунок на добру справу", - висловлювалася Аделіна.

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