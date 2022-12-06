Юля "Медуза" не стала зберігати інтригу.

Поки одні учасниці романтичного шоу "Холостяк" ігнорують питання про те, чи платять їм за участь в реаліті, інші охоче діляться подробицями зі своїми фанатами. Так, Юля "Медуза" розкрила правду про "зарплату" на шоу, спілкуючись з підписниками в Instagram.

Дівчину запитали, чи давали їй та іншим учасницям "Холостяка" гроші на проекті. За словами "Медузи", без "приємних бонусів" не обійшлося.

Юля чесно написала, що їм давали гроші, проте це складно назвати повноцінним утриманням. Суми були не настільки великими.

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"Нас підтримували добовими, це був приємний бонус, тому бо утриманням ці суми назвати складно. Це не зарплати, не плата за зйомки, не гонорар", - написала "Медуза" в Stories.

Наскільки маленькими були ці "приємні бонуси", Юля не розповіла. Однак раніше інша учасниця "Холостяка" Саша Погорєлова заявляла, що про гроші на проекті нібито не йде й мови.

Шоу "Холостяк": що сталося в останньому випуску

У шостому випуску було чимало скандалів, проте найяскравішим виявився той, який стався на церемонії троянд. Григорій Решетняк заздалегідь попросив дівчат записати голосові повідомлення, в яких вони дадуть оцінку поведінці своїх конкуренток. Всі ці оцінки прозвучали при учасницях і Топольському. "Холостяк" був настільки шокований гидотою, які дівчата говорили, що просто перервав церемонію.

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