Співачка засмутилася, що не змогла заспівати краще за Лепса.

Російська співачка родом з України Анна Асті взяла участь у шоу "Конфєтка", де влаштувала скандал. Як повідомляє Telegram-канал "НеМалахов", співачка не змогла заспівати краще за Григорія Лепса, через що сильно засмутилася.

У підсумку вона почала істерити при включених камерах. Варто відзначити, що зараз у Асті "чорна" смуга. Раніше росЗМІ повідомили, що в країні-агресорі закрили бізнес зрадниці, а все тому, що розкрилася правда про її громадянство.

Виявляється, що Дзюба (справжнє ім'я співачки, - УНІАН) займалася підприємницькою діяльністю на території РФ, бо мала посвідку на проживання. Але зараз її термін дії закінчився. Крім того, у Асті немає російського паспорта, адже вона досі залишається громадянкою України, незважаючи на те, що підтримує злочинний режим Кремля.

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Хто така Анна Асті

Анна народилася в Чернівцях, але будувати кар'єру поїхала в РФ у складі дуету Artik&Asti. У минулому році стало відомо про розпад групи, Дзюба пішла в сольне плавання.

У Анни в Україні залишилися родичі, яких вона відвідувала на початку повномасштабного російського вторгнення. Перші дні великої війни вона разом з ними провела в бомбосховищі, проте незабаром поспішила повернутися в країну-агресора.

Співачка ніяк не висловлюється про війну в Україні, але її позиція і так зрозуміло - дівчина продовжує виступати на концертах в РФ і дружити з артистами-путіністами.

Нещодавно вона засвітилася в США з Філіпом Кіркоровим.

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