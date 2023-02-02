На території країни-агресора здивовані тим, що у співачки не виявилося російського громадянства. Термін дії довідки, що підтверджує посвідку на проживання, вже закінчився.

Зрадниця України Анна Asti, справжнє ім'я якої Анна Дзюба, потрапила в скандал в Росії. Фанатка путінського режиму досі є громадянкою України, а в РФ жила і вела підприємницьку діяльність на підставі посвідки на проживання. Зараз термін дії довідки документу закінчився, і з цієї причини податкова служба позбавила її статусу ІП, пишуть росЗМІ.

Зараз путиністка Анна Asti вирушила в США разом з іншим прихильником кривавої війни - артистом Філіпом Кіркоровим. Російські адвокати стверджують, що Анна зможе без проблем повернутися на територію Росії, адже її чоловік - росіянин.

"У Росію співачка, швидше за все, повернеться без проблем, оскільки наявність чоловіка-росіянина забезпечує їй безперешкодний в'їзд. Проблеми можуть виникнути тільки в тому випадку, якщо артистка вчинить правопорушення, наприклад, буде поширювати фейки про Збройні Сили РФ", - кажуть російські правозахисники, натякаючи на проблеми у співачки, якщо вона раптом вирішить почати підтримувати Україну і засуджувати війну.

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Хто така Анна Asti

Уродженка міста Чернівці. Свою кар'єру Анна спочатку намагалася будувати на дві країни, але в підсумку вибрала Росію. Наприкінці 2020 року вона вийшла заміж за російського бізнесмена.

Події 24 лютого 2022 року та обстріли мирних українців, які тривають донині, не стали для зірки причиною одуматися і підтримати свою батьківщину - вона цинічно продовжує співати в Росії.

Нагадаємо, путініст Кіркоров обманом полетів до США і веселиться з українкою.

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