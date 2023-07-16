Марія Бурмака пояснила, що люди можуть помилятися, але те, що зробила Повалій - це "гріх".

Українська співачка Марія Бурмака висловилася про зрадницю Таїсію Повалій. Вона пояснила "кревний гріх" артистки, порівнявши її з Віталієм Козловським. Раніше співаку часто нагадували про те, що він виступав у РФ.

"Є помилки, які можуть бути збігом обставин, неправильним рішенням... Дійсно, груба помилка, коли вже йшла АТО, а Віталій Козловський на 9 травня в Росії (виступав - УНІАН). Як можна було не розуміти, що оце побєдобєсіє для того, щоб затіяти нову війну?" - розповіла Бурмака в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Співачка зазначила, Козловський міг просто не розуміти, що робить. Ймовірно, співаку ніхто не сказав та не пояснив, який це все мало вигляд. За словами Бурмаки, вчинок Козловського дійсно був помилкою. Але він усе одно не настільки жахливий як те, що робить Повалій. Зрадниця продовжує виступати у РФ, співає на сцені Кремля та вітає окупантів зі святами.

Бурмака вважає, що Повалій взяла на себе великий "гріх". Опальна співачка стала "толерувати" вбивства українців.

"Що в голові у Таїсії Повалій - я просто не знаю. Ну і ще такий момент. Знаєте, є помилка, а є кревний гріх. Так от, співати "Червону руту" зараз у Москві - це кревний гріх, це толерування вбивства свого народу. Я не знаю, до яких гріхів це внести. Але мені здається, що це один зі смертних гріхів", - пояснила Бурмака.

Що Повалій робить у РФ

Зрадниця Таїсія Повалій не засудила повномасштабну війну РФ проти України. Замість цього вона продовжує мешкати на території країни-агресорки та підігравати роспропаганді. Нещодавно Повалій розридалася на одній сцені з Басковим. Вона намагалася натякнути на те, що сумує за минулим.

Окрім цього, Повалій розповсюджує фейки РФ. Вона стверджувала, що "людство зайшло у глухий кут", а також розповідала брехню про Майдан та Донбас. Також нещодавно з'явилася інформація про те, що Повалій не може купити собі квартиру у РФ, а тому вимушена орендувати не дуже елітне житло.

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