Маленькому Луці якраз сьогодні виповнилося півроку.

Популярна українська співачка Анастасія Приходько показала свого піврічного сина Луку. Зіркова мама зазначила, що малюк серйозно захворів.

Відповідний пост Приходько опублікувала у своєму Instagram.

"Нашому малюкові вже півроку! Для нашої сім'ї це так багато значить! Твої брат і сестричка так тебе люблять, що встигають скучити за ніч! Кожен день вони в першу чергу заглядають до тебе, щоб сказати Доброго ранку, цілувати і обіймати тебе", - йдеться в повідомленні.

При цьому співачка поділилася поганою новиною. За її словами, маленький Лука серйозно захворів - у нього діагностували бронхіт.

"Тільки, будь ласка, будь здоровий! Тому що цей бронхіт, будь він не ладен. Ти ще такий малюк, а вже так серйозно захворів. Але, ми зробимо все можливе, щоб швидше тебе вилікувати!"- поділилася Приходько.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська співачка Анастасія Приходько розповіла про непрості стосунки з мамою і молодшим братом. Виконавиця припинила спілкування з рідними два роки тому.

Автор: Анастасія Горбачова