Дівчина викинулася з вікна.

У РФ померла зірка шоу "Пацанки". Учасниця сьомого сезону шоу Юлія "Платок" Михайлова розбилася, вона вистрибнула з вікна.

РосЗМІ пишуть, що" пацанка " нібито любила висоту. Однак чому вона вистрибнула з вікна - ніхто не знає.

Відомо, що дівчина впала з 22-го поверху. Це сталося 19 серпня в російському місті Рязань. Від отриманих травм "пацанка" померла на місці, лікарі їй вже нічим не могли допомогти.

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"Я почув гучний звук, і на якійсь машині спрацювала сигналізація. Я визирнув у вікно і побачив тіло, що лежало на землі. Викликав "швидку", за 13-14 хвилин приїхала. Судячи з усього, на смерть, бо вони людину не рятували, а потім приїхала поліція, дівчина померла на місці", - розповів очевидець самогубства в коментарі для росЗМІ.

Родичка "пацанки" вже підтвердила інформацію про її смерть. Однак деталей вона не розкривала.

Що відомо про Юлію "Платок" з "Пацанок"

Дівчина брала участь в сьомому сезоні російського шоу і майже дійшла до фіналу. Однак вона так і не змогла перемогти через те, що на проекті розкрилася її брехня.

"Платок" стверджувала, що жила з агресивними батьками, пережила домагання і почала ховати волосся через серйозну душевну травму. Однак після цього "пацанку" перевірили на поліграфі. Виявилося, що вона все вигадала.

Також дівчина стверджувала, що працювала в ескорті і збирала гроші на квиток до Москви. Через це на проекті до неї ставилися з жалем, але після викриття Михайлової довелося покинути шоу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у РФ померла зірка серіалів. Актрису вбила онкологія.

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