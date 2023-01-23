За словами актриси, перша дружина Цимбалюка дуже важко переживала їхній розрив.

Українська актриса Вікторія Варлей кілька років тому перебувала у стосунках з колегою по цеху, секс-символом українського кіно Тарасом Цимбалюком.

За словами Вікторії, вони познайомилися на зйомках серіалу "Суперкопи". Між ними одразу пробігла іскра. Тому вони почали зустрічатися, незважаючи на те, що Цимбалюк був одружений на своїй однокурсниці.

Однак, як призналася Варлей в інтерв'ю Ганні Олицькій, вона не знала, що у Тараса була дружина, адже він їй про це не розповідав. Також вона додала, що жінка дуже важко переживала їхнє розставання.

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"У нас була вечірка з нагоди "екватора" проекту. Пили вино, стали танцювати, цілуватися. І якось все закрутилося. Тоді він був одружений. Так сталося, що від першої дружини він пішов до мене", - сказала Варлей.

Актриса додала, що їй з Тарасом було добре, але вона ніколи не розглядала його як майбутнього чоловіка і батька своїх дітей. За словами Варлей, він тоді був несерйозним і дуже мріяв про кар'єру актора.

Нагадаємо, Вікторія Варлей з "Холостяка-12" вийшла заміж.

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