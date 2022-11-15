Співачка спровокувала хвилю хейту через підтримку війни в Україні.

Російська співачка Поліна Гагаріна планувала виступити в Алма-Аті (Казахстан) 14 лютого зі своєю програмою "Обезоружена", але не доля. Казахи скасували її концерт через підтримку злочинного режиму Кремля, який розв'язав кровопролитну війну в Україні.

Так, в мережі почали з'являтися анонси з її виступом. Однак казахи розкритикували організаторів події за те, що вони запросили путіністку.

Напевно невідомо - скасували або перенесли її концерт, але ні на сайті організатора концертів, ні на сайті самої співачки цього анонсу більше немає.

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Як на це відреагувала мережа

"Як відомо, слідом за Олександром Розенбаумом і Філіпом Кіркоровим, публіку "дружнього" Казахстану вирішила ощасливити і Поліна Гагаріна. Її участь у концерті, з нагоди річниці "приєднання" Криму, який пройшов 18 березня в "Лужниках", ясно показало в чиєму гнізді оселилася ця "зозуля""

"Женіть це зло зі своєї країни. Нехай своєму бункерному гному співають"

"Може гроші і не пахнуть, але затія запрошення моральних виродків, пахне і навіть дуже смердить... Адже вони підтримують тварюк і мерзотників, які в прямому ефірі закликають топити українських дітей, бомбити ТЕЦи, щоб ті замерзли і залишилися без тепла і води"

"Турецькі помідори з твердою шкіркою і протухлі яйця, а в середині концерту розгорнутий прапор України назавжди відвадять Z-десантників від нашої країни!"

"Гагаріна - явна зірка Z. Вона ж ледь не перше оличчя всіх цих концертів на честь війни"

Позиція Поліни Гагаріної щодо війни в Україні

З 24 лютого Поліна Гагаріна підтримала повномасштабне російське вторгнення. Вона виступила на концерті в Лужниках, який російська влада влаштувала до восьмої річниці анексії Криму.

Ще більше цинізму Гагаріної додав той момент, що на сцені Лужників вона виконала пісню, яка в 2012 році стала саундтреком до фільму "Севастополь", що оповідає про події Другої світової війни.

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