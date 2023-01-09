Нещодавно в своєму інтерв'ю він заявив, що якщо і піде на війну, то тільки на боці України.

Слідчий комітет РФ закликав завести справу проти російського актора Артура Смольянінова. Приводом послужило його недавнє інтерв'ю виданню "Нова газета. Європа", де той сказав, що якби йшов на війну, то воював би на боці України.

Відповідаючи на питання про те, стріляв би він у своїх же співгромадян, Смольянінов сказав: "Чи справедлива це смерть? Безумовно. Стріляв би я в нього? Без всякого сумніву".

Зараз глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін закликав порушити кримінальну справу проти актора.

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Зазначимо, що у жовтні 2022 року Смольянінова оштрафували на 30 тисяч рублів (15 500 гривень) за "дискредитацію" російської армії. Тоді він розкритикував дії російської влади.

Хто такий Артур Смольянінов

39-річний російський актор театру і кіно. Його можна побачити в таких фільмах і серіалах: "Монастир", "Марія. Врятувати Москву", "У нестямі", "Вовк", "За годину до світанку", "Не разом" та інших.

Одружений з російською актрисою Дар'єю Мельниковою, яка зіграла Женю Васнєцову в серіалі "Татусеві дочки".

Після 24 лютого 2022 року Смольянінов виступив проти повномасштабної війни на території України.

Нагадаємо, російський актор Смольянінов заявив про готовність вбивати окупантів на фронті.

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