За його словами, він розуміє, що доведеться стріляти в своїх колег, які воюють на боці Росії.

Російський актор Артур Смольянінов в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну засудив війну, а зараз і зовсім заявив, що хоче воювати проти окупантів.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Нова газета Європи", він сказав, що вважає українців своїми братами. Тому якщо він і піде воювати, то тільки на нашому боці.

Відповідаючи на питання, чи розуміє він, що може зіштовхнути зі своїми колегами і що йому доведеться стріляти в них, він чітко сказав, що їхня смерть буде справедливою.

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"Чи справедлива ця смерть? Безумовно. Стріляв би я в нього? Без всякого сумніву", - сказав Смольянінов.

Хто такий Артур Смольянінов

Артур Смольянінов - російський актор театру і кіно. Він став відомий завдяки ролям у таких фільмах як "Ялинки", "Біла гвардія", "Кінна поліція" та інших.

Відомо, що Смольянінов виступив проти вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У жовтні 2022 року на актора було заведено адміністративну справу про "дискредитацію" російської армії.

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