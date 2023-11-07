Телеведуча важко переживає смерть рідної людини.

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками сумною новиною - померла її бабуся Марія. Жінки не стало сьогодні, 7 листопада.

На своїй сторінці в Instagram Нікітюк сказала, що всі рідні та близькі приїхали в її рідне місто, щоб попрощатися з бабусею.

"Заїхавши в село, відразу згадала, як за руку з подругою стрибали з дамби в річку. А бабуся не дозволяла. А ми не слухалися", - поділилася спогадами Леся.

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Крім того, Леся показала й інші рідні місця, пов'язані з бабусею - школу, в яку вона водила батька Лесі, і клуб, з якого телеведуча поверталася, коли бабуся вже займалася господарством, о 6 ранку.

Варто відзначити, що Нікітюк важко переживає смерть близької людини. Перед шанувальниками вона з'явилася в сльозах. Леся сказала, що у неї більше не залишилося ні бабусь, ні дідусів.

"Ми сумуємо за тобою, ба", - додала Нікітюк.

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