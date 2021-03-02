За даними джерел УНІАН, йдеться про Розу Хайрулліну.

Державна прикордонна служба України не пропустила російську актрису театру та кіно через незаконне відвідування тимчасово окупованого Росією Криму та заборонила їй в’їзд до України на три роки.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. За даними джерел УНІАН, йдеться про Розу Хайрулліну.

Зазначається, що ДПСУ продовжує виявляти та притягувати до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

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Чергову порушницю зупинили в аеропорту "Бориспіль". У ході контролю прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з’ясували, що жінка, громадянка Росії, перебувала в Криму, порушуючи встановлений порядок в’їзду-виїзду.

Іноземка прилетіла до України рейсом з Мінська. Під час оформлення було встановлено, що вона є акторкою театру та кіно, заслуженою артисткою Росії.

Росіянка пояснила, що на український півострів їздила з приватним візитом навесні 2020 року і потрапила туди авіарейсом. Водночас зафіксовано й інші її візити на окуповану Росією територію України.

За її словами, в Україні вона планувала взяти участь у кінозйомках.

За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянці Росії в’їзд в Україну терміном на три роки, а також притягнули її до відповідальності за ст. 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Наразі її повернули за межі України зворотним рейсом до Білорусі.

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Автор: Катерина Лиманська