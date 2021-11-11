Церемонія розпису відбулася сьогодні, 11 листопада.

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук вісім місяців тому зіграла весілля на Мальдівах з бізнесменом з Казахстану Алмазом. При цьому пара довгий час не могла вирішити в якій країні їм офіційно розписатися - Україні чи Швейцарії.

Так, сьогодні стало відомо, що офіційний розпис таки відбувся в Києві. Онуфрійчук в інста-сторіз опублікувала кадр з церемонії, де постала в розкішній білій сукні з глибоким декольте і фаті, а Алмаз - в чорному костюмі і білій сорочці.

"Сьогодні той важливий день, до якого я готувалася останні кілька тижнів. Тепер офіційно дружина Алмаза", - написала Іванна.

Раніше УНІАН повідомляв, що чоловік-мільйонер Алмаз зробив ведучій "Танців з зірками" Іванні Онуфрійчук розкішний сюрприз.

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Автор: Діана Могилєвич