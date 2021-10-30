Іванна Онуфрійчук радісно похвалилася сюрпризом.

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук показала у своєму інста-блозі сюрприз від чоловіка, бізнесмена з Казахстану Алмаза.

Ведуча "Танців з зірками" позує на ліжку, а навколо неї сотні розкішних різнокольорових троянд. Також коханий чоловік подарував їй повітряні кульки.

"Коли коханий дуже скучив", - підписала фото Онуфрійчук.

"Ой, яка краса! Таких чоловіків зараз не знайдеш! Фантастика", "Бажаю кожній дівчині хоча б раз у житті отримати такий шикарний букет", "Якийсь квіткар став уже мільйонером. Чоловік ваш - молодець", "Супер, немає слів", "Ви - найпрекрасніша квіточка", - пишуть в коментарях шанувальники.

Читайте такожАнна Трінчер показала спокусливу фігуру в бікіні (фото)Зазначимо, Іванна Онуфрійчук зіграла з Алмазом весілля на Мальдівах. При цьому пара ще офіційно не розписалася, оскільки вони не можуть вибрати країну, в якій хочуть це зробити.

Нагадаємо, раніше УНІАН назвав п'ять відомих українок, які одружилися з іноземцями.

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Автор: Діана Могилєвич