Вероніка Бєлік володіє пишними формами.

Відома фітнес-модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram нову фотографію.

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Дівчина зараз відпочиває в Дубаї. Щоб зробити відпочинок більш активним, вона вирішила покататися на квадроциклах. Образ для екстремальної поїздки вона вибрала досить сексуальний - чорні джинси-скінні і мікротопік. На голову вона пов'язала бандану і одягла захисні окуляри.

Варто відзначити, що у Бєлік груди набагато більші, ніж топік. Тому складається враження, що у неї випадають груди.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич