Модель показала пікантне фото / instagram.com/veronicabielik
Польська фітнес-модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в чорному міні-комбінезоні з глибоким декольте. А доповнила вона такий відвертий образ ботфортами на високих підборах.
У такому образі добре видно підтягнуті груди Вероніки, та й в цілому відмінну фігуру. Це й не дивно, адже дівчина займається спортом і пропагує його на своїй сторінці.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/veronicabielik
Модель показала пікантне фото / instagram.com/veronicabielik
Хто така Вероніка Бєлік:
- Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків
- Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом
- Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance
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