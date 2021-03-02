Вероніка Бєлік показала нове фото.

Польська фітнес-модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в чорному міні-комбінезоні з глибоким декольте. А доповнила вона такий відвертий образ ботфортами на високих підборах.

У такому образі добре видно підтягнуті груди Вероніки, та й в цілому відмінну фігуру. Це й не дивно, адже дівчина займається спортом і пропагує його на своїй сторінці.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич