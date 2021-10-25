Актрисі робили гастроскопію під загальним наркозом.

Українська актриса Ольга Сумська в інста-сторіз показала фото з лікарняного ліжка і розповіла, що їй робили гастроскопію.

Зірці зробили загальний наркоз і провели дослідження слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки. Ендоскоп ввели в шлунок через рот. Дана процедура є досить неприємною.

"Друзі, тільки відійшла від наркозу. Робили гастроскопію під наркозом, що я, власне, вам рекомендую. Так солодко поспала. Зараз будемо дивитися результати", - розповіла Сумська.

Також актриса додала, що зараз з нею все добре. Свій діагноз вона дізнається трохи пізніше. А поки вона лежить в палаті і приходить до тями після наркозу.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська потрапила у курйозну ситуацію на морі.

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Ольга Сумська народилася в акторській родині, тому з легкістю вступила до театрального університету. Вперше вона знялася в 1983 році у фільмі вечора на хуторі поблизу Диканьки. Їй дісталася роль панянки. Ольга Сумська - успішна актриса театру і кіно.

У знаменитості є дві дочки-31-річна Антоніна і 19-річна Анна. Перша дочка народилася в першому шлюбі від актора Євгена Паперного. Попри народження дитини, пара розлучилася. Тільки в другому шлюбі з Віталієм Борисюком вона знайшла щастя. Цього року подружжя відсвяткувало срібне весілля.

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Автор: Діана Могилєвич