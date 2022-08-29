У себе в Instagram-stories зірка розповіла, як проходить її відпочинок з сином і чоловіком.

Українська артистка Анна Саліванчук розповіла, як провела останні дні літа. Так, у себе в Instagram-stories вона поділилася рідкісним і досить зворушливим знімком з чоловіком, продюсером Олександром Божковим. У нього на плечах сидить молодший син Микита.

"Ось мій командир. Наш відпочинок тепер залежить від дітей. Куди вони курсують, туди і ми", - висловилася Саліванчук.

Також знаменитість запитала у фанатів про те, як вони провели останні вихідні літа.

Відео дня:

Зазначимо, Анна Саліванчук і Олександр Божков виховують двох синів - Гліба, який народився в 2015 році, і Микиту, який з'явився на світ в 2020.

Нагадаємо, Анна Саліванчук - володарка соковитих форм, тому не соромиться демонструвати своє тіло. Тому вона увійшла в топ-5 зірок, які фотографуються голими.

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