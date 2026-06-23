Відома українська співачка чесно зізналась, де зараз живуть її діти

За її словами, вони наразі живуть та навчаються за кордоном - у різних країнах.

Народна артистка України Катерина Бужинська розповіла, де зараз її донька Олена від першого шлюбу та двійнята, Катерина і Дмитро від шлюбу з болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим.

За її словами, вони наразі живуть та навчаються за кордоном - у різних країнах. Старша донька хоче стати письменницею, молодша Катруся захоплюється гімнастикою, рукоділлям, співає та танцює, а син - займається плаванням.

"Моя старша донька живе та навчається в Німеччині, їй скоро 20 років. Дмитрик і Катерина живуть і навчаються в Софії. Я хочу, щоб усі мої діти були щасливими, реалізованими людьми та жили у мирному світі", - зізналась артистка "Фокусу".

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Бужинська не приховує, що живе між двома країнами - Україною та Болгарією:

"Моє серце завжди в Україні, тому я не можу повністю відірватися від своєї Батьківщини. Постійно в дорозі, але завжди чекаю на мир і можливість більше часу проводити вдома".

Вона розповіла, що її брат пішов добровольцем на фронт ще на початку війни, де отримав серйозне поранення. Наразі він демобілізований.

"Олег отримав серйозні травми й у свої 36 років уже є ветераном війни. Це дуже болюча тема для всієї нашої родини. Але найбільше щастя в тому, що він залишився живим", - додала співачка.

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