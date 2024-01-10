Чоловіку було 42 роки.

Зірка фільму "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", 42-річний відомий мексикансько-американський актор Адан Канто помер. Це сталося 8 січня. Причиною смерті став рак апендикса. Про це повідомляє видання Deadline.

Нещодавно він знявся в драматичному серіалі "Прибиральниця", де зіграв головну чоловічу роль протягом перших двох сезонів. А під час зйомок третього сезону стан його здоров'я погіршився, тому актор припинив зйомки і сподівався, що незабаром зможе до них повернутися.

Однак цього не сталося. Хвороба забрала його життя. Колеги актора досі не можуть повірити, що його більше не побачать.

Відео дня

"Ми вбиті горем! Адан Канто - чудовий актор та друг. Тільки нещодавно він засвітився на екрані у фільмі "Прибиральниця". Там він вразив усіх своєю потужною акторською грою, артистизмом та глибиною. Це величезна втрата! Ми сумуємо разом із його дружиною та дітьми. Нам дуже не вистачатиме його", - йдеться у заяві однієї кінокомпанії.

Не можуть змирится з втратою і друзі зірки.

"Адан мав глибину духу, яку по-справжньому знали не всі. Ті, хто побачив це - щасливчики", - додали друзі актора.

У Канто залишилися дружина Стефані та двоє маленьких дітей: 3-річний Роман Алдер та 1,5-річна Єва Жозефіна.

Що відомо про Адана Канто

Адан народився в Мексиці. У 16 років він почав займатися співами, а згодом зацікавився акторством. Першою роботою стала зйомка в місцевій рекламі та різніх телешоу. Далі режисери помітили талант хлопця і запросили у драматичний серіал "Послідовники", де він зіграв головну роль.

Згодом він знявся у ситкомі під назвою "Міксологія". Потім отримав роль у кримінальній драмі Netflix "Нарко" і "Кров та нафта". Великою роботою, яка принесла йому визнання, стала кінострічка "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" у 2014 року. Там Адан зіграв роль супергероя. Далі була робота у фільмах "2 серця", "Гра агента" та багато інших. Також чоловік пробував себе у якості режисера і працював над короткометражною кінострічкою.

Вас також можуть зацікавити новини: