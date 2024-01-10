Зірка фільму "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", 42-річний відомий мексикансько-американський актор Адан Канто помер. Це сталося 8 січня. Причиною смерті став рак апендикса. Про це повідомляє видання Deadline.
Нещодавно він знявся в драматичному серіалі "Прибиральниця", де зіграв головну чоловічу роль протягом перших двох сезонів. А під час зйомок третього сезону стан його здоров'я погіршився, тому актор припинив зйомки і сподівався, що незабаром зможе до них повернутися.
Однак цього не сталося. Хвороба забрала його життя. Колеги актора досі не можуть повірити, що його більше не побачать.
"Ми вбиті горем! Адан Канто - чудовий актор та друг. Тільки нещодавно він засвітився на екрані у фільмі "Прибиральниця". Там він вразив усіх своєю потужною акторською грою, артистизмом та глибиною. Це величезна втрата! Ми сумуємо разом із його дружиною та дітьми. Нам дуже не вистачатиме його", - йдеться у заяві однієї кінокомпанії.
Не можуть змирится з втратою і друзі зірки.
"Адан мав глибину духу, яку по-справжньому знали не всі. Ті, хто побачив це - щасливчики", - додали друзі актора.
У Канто залишилися дружина Стефані та двоє маленьких дітей: 3-річний Роман Алдер та 1,5-річна Єва Жозефіна.
Що відомо про Адана Канто
Адан народився в Мексиці. У 16 років він почав займатися співами, а згодом зацікавився акторством. Першою роботою стала зйомка в місцевій рекламі та різніх телешоу. Далі режисери помітили талант хлопця і запросили у драматичний серіал "Послідовники", де він зіграв головну роль.
Згодом він знявся у ситкомі під назвою "Міксологія". Потім отримав роль у кримінальній драмі Netflix "Нарко" і "Кров та нафта". Великою роботою, яка принесла йому визнання, стала кінострічка "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" у 2014 року. Там Адан зіграв роль супергероя. Далі була робота у фільмах "2 серця", "Гра агента" та багато інших. Також чоловік пробував себе у якості режисера і працював над короткометражною кінострічкою.
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