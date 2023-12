Здебільшого "витік" зачіпає Marvel's Wolverine – нову гру Insomniac Games про Росомаха.

В мережу "просочилась" величезна кількість внутрішніх документів студії Insomniac Games, якою володіє Sony. Там і майбутні релізи, і досить цікаві дані про продажі ПК-портів ексклюзивів PlayStation, а також концепт-арти і опис майбутніх проєктів, а ще є геймплей Marvel's Wolverine.

Зібрали найцікавіше в одній замітці.

Розклад виходу майбутніх ігор Insomniaс

В планах у розробників не тільки повноцінний екшен про Росомаху з дорослим рейтингом, який вже офіційно анонсовано, але й низка інших ігор у співпраці з Marvel. Ще в планах у компанії новий тайтл у всесвіті Ratchet & Clank.

Marvel's Venom – 2025 рік

Marvel's Wolverine – 2026 рік

Marvel's Spider-Man 3 – 2028 рік

Нова частина Ratchet & Clank – 2029 рік

Marvel's X-Men – 2030 рік

Новий IP – після 2030 року

Раніше "гуляли" чутки, що Marvel's Wolverine випустять вже в наступному році, але, судячи з цього графіку, реліз намічено в кращому випадку на 2026 рік.

Також внаслідок витоку стало відомо, що Sony отримала ексклюзивні права на ігри за мотивами всесвіту "Людей Ікс" аж до 2036 року. Вони будуть виходить на консолях PlayStation і ПК.

Подробиці Marvel's Wolverine, арти і геймплей

У мережу потрапив опис сюжету гри, концепт-арти і навіть ранній ігровий процес, датований 2021-2022 роком. Роль Росомахи зіграв і озвучив Ліам Макінтайр (серіал "Спартак"). Трою Бейкеру дісталася роль Сіністера.

Серед іншого, з документів випливає, що на проходження гри знадобиться десь 16 годин. Росомаха побуває в різних країнах. Крім того, в грі буде другий протагоніст – Джин Грей. Більше відео можна подивитися на Reddit.

Подробиці гри про Венома від Insomniac

За масштабом гра буде схожа з Spider-Man: Miles Morales. Тобто, це відносно невеликий проєкт тривалістю до 10 годин. Події розгорнеться після Spider-Man 2 і стануть сполучною ланкою між другою і третьою частинами серії.

У грі буде декілька грабельних персонажів: сам Веном і, як очікується, Пітер з Майлзом – і між ними дозволять перемикатися. Карнаж виступить головним ворогом. Гру збираються продавати за 50 доларів, а її реліз намічено на другий квартал 2025 року.

Подробиці про нову Ratchet & Clank

У масштабному витоку знайшлись у тому числі матеріали по наступній частині Ratchet & Clank, включаючи арти і якою може бути сама гра. Але оскільки реліз запланований на 2029 рік, до того моменту концепт гри може змінитися, і не раз.

Поки ж планується, що Insomniac Games дадуть гравцям космічний корабель для дослідження космосу і покаже місто Ломбаксів. У продовженні повернуться Рівет та Кіт, яких представили в rift Apart.

Продажі ПК-портів ексклюзивів PlayStation

Також в злитих файлах є цікаві дані про продажі ПК-портів ексклюзивів PlayStation. Показово, найкраще з ігор Insomniac Games продалася Horizon Zero Dawn. У God of War (2018) показники гірше – екшен на 2-му місці з продажу. Замикає трійку найуспішніших ПК-портів Days Gone.

Дані продажів враховують тільки на майданчику Steam. Ігри Sony ще можна купити у конкурентів в Epic Games Store.

Horizon Zero Dawn – 3,3 млн копій

God of War – 2,5 млн копій

Days Gone – 1,7 млн копій

Spider-Man Remastered – 1,3 млн копій

Uncharted 4: A Thief's End – 483 200 копій

Spider-Man: Miles Morales – 450 200 копій

Sackboy: A Big Adventure – 62 900 копій

Цікаво, що, згідно з одним зі злитих слайдів, Sony доволі легко схвалює портування свого ексклюзиву на ПК, якщо бюджет не перевищує $30 млн – досить відповідного запиту на пошту.

Також є дані, скільки чистого прибутку принесла кожна гра Insomniac Games.

