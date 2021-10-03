Сергій Сосєдов хоче поставити крапку в питаннях про Примадонну.

Російський музичний критик Сергій Сосєдов на одному з телеканалів заявив, що співачка Алла Пугачова вже нікому не цікава. Якщо раніше вона підкорила глядачів тим, що співала без фонограми, то зараз ні її особисте життя, ні творчість не викликають інтересу.

Також Сосєдов зазначив, що йому набридло в кожному інтерв'ю обговорювати Примадонну. Він хоче раз і назавжди поставити крапку в обговореннях співачки.

За словами Сосєдова, зараз він весь час присвячує роботі над власним проектом. А ось піаритися на обговореннях зірок він не хоче.

Читайте такожНа шоу "Співають всі" виступив учасник з голосом Володимира ЗеленськогоНагадаємо, раніше музичний критик сказав, що Алла Пугачова виглядає нещасною в шлюбі з російським гумористом Максимом Галкіним, з яким у неї до того ж двоє дітей від сурогатної матері.

"А мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену... ось вона сидить в телеекрані і нерозумно посміхається", - сказав критик.

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Автор: Діана Могилєвич