Сергій Сосєдов каже, що Примадонна змінилася в гіршу сторону.

Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що російська співачка Алла Пугачова змінилася в шлюбі з гумористом Максимом Галкіним. При цьому ці зміни зовсім не в кращу сторону.

Про це повідомляє WomanHit.

За словами Сосєдова, співачка показує красиву картинку своєї сім'ї, але за фактом все зовсім не так. Також він додав, що її "домашні" фотографії нецікаві.

"А мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену... ось вона сидить в телеекрані і нерозумно посміхається", - сказав критик.

Нагадаємо, що вперше Примадонна заявила про свої стосунки з шоуменом Максимом Галкіним у кліпі "Будь чи не будь".

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Автор: Діана Могилєвич