Боднарчук обурився тим, що Полякову порівнювали з Кароль.

Український режисер та продюсер Олег Боднарчук розкритикував співачку Олю Полякову та її інтерв'ю для журналістики Раміни. Він дуже обурився через те, що артистку поставили на один рівень з Тіною Кароль.

Так, на своїй сторінці у Facebook Боднарчук заявив, що під час інтерв'ю Полякова не давала журналістці ставити собі запитання. Замість цього співачка розповідала про те, що цікаво саме їй.

"Оля - енергійна, жива, весела, вона могла говорити три години і ми б її слухали з відкритим ротом ще плюс дві… Раміна одразу зрозуміла своє місце на цьому інтерв’ю і як прокурор Пшонка звалив з України, подумки, покинула знімальний майданчик - заснула. Співачку це цілком влаштувало. Все інтерв’ю - це суцільне промо нового шоу артистки. Були кадри закулісся, з самого концерту. Оля - нова. Програма безпрецендентна. Стільки роботи. Ім’я режисера забули згадати, але це не дивно", - написав продюсер.

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Також він обурився спогадами Полякової. Співачка розповіла, що на початку кар'єри їй доводилося їсти те, що їдять оператори та режисери. Окрім цього, Боднарчук "пройшовся" по Поляковій за її творчість.

"Кульмінацією інтерв’ю Раміни було геніальне питання, мовляв, то чий же трон королеви української пісні, твій, Оля, чи Тіни Кароль? Це, підкреслюю, геніальне питання, як на мене… Виконавицю, яка все своє життя паразитувала на поганому смаку великої кількості української аудиторії і співала про "шльопки", "плавочки з булавочкою", "нічну жрицю", фактично клоунесу, поставили в один ряд з співачкою, яка хоча б намагається бути ціннісною і складною… Уявляєте інтерв’юера, яка б в Америці запитала у Карді Бі, мовляв, зараз точаться думки: ви королева пісні усіх часів, чи Вітні Х'юстон? І уявіть, якби хіп-хоперка почала серйозно розмірковувати над відповіддю над цим питанням", - додав продюсер.

Також Боднарчук розкритикував Раміну, яка нібито не захотіла вигадувати складні та цікаві питання для Полякової. Окрім цього, режисер нагадав співачці про її слова щодо пісень Злати Огнєвіч, які вона та Єфросиніна нещодавно захейтили. За словами Боднарчука, він би спитав у Полякової, чи не соромно їй за той період творчості, коли вона "паразитувала на поганому музичному смаку українців".

"Від відсутності розумних запитань не з’являються цікаві відповіді, від відсутності сміливих інтерв'юєрів не з’являються значимі інтерв’ю", - резюмував Боднарчук.

Нагадаємо, в інтерв'ю Раміні Полякова розповідала про скандали з Кароль та зазначала, що в українському шоу-бізнесі місця вистачить усім, а чутки про їхню конкуренцію роздуваються навмисно, "задля розваги".

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