Співачка переживала за рідну людину через війну.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що на початку повномасштабного російського вторгнення вмовляла маму переїхати з Росії в Україну. Вона переживала, що влада РФ може спробувати натиснути на неї через маму.

"Ви ж пам'ятаєте, яку діяльність я вела в соцмережах. Мені було дуже страшно за неї, але я все одно продовжувала це робити. Я говорила: "Мамо, ти у мене там як заручник, я боюся за тебе. Тому що незрозуміло, як вони захочуть закрити мені рота, якщо ти там перебуваєш". Я постійно думала, як вони захочуть натиснути на мене через неї", - сказала співачка в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Мама Полякової перебуває у стосунках з росіянином

Співачка зізналася, що її мама не розлучилася з росіянином. За її словами, він засуджує злочинний режим Кремля. Однак після того, як її мама повернулася в Україну, вони можуть бачитися тільки на виїзді.

Відео дня

"Для неї це трагічна історія, тому що довелося розлучитися, і вони можуть бачитися десь на виїзді. Він нормальний, він все розуміє, він, звичайно, проти путінського режиму", - розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше Полякова відповіла, чому довго не переходила на українську.

Вас також можуть зацікавити новини: