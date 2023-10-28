Алан Бадоєв зізнався, що його мучать докори сумління.

Український режисер і продюсер Алан Бадоєв розповів, що замислюється над питанням, чому він не на фронті. Він зізнався, що ще не готовий взяти в руки зброю, але йому важко змиритися з тим, що відбувається, через що його мучить совість.

За словами кліпмейкера, він намагається побороти душевні терзання, приносячи користь суспільству. Він заявив, що "не зможе до себе нормально ставитися", якщо все кине.

При цьому Бадоєв розповів, що часто ставить собі "некомфортні питання" та опрацьовує їх.

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"Чому я не на фронті?"- я питаю себе завжди. "Чому я не взяв автомат? Адже багато моїх друзів взяли..."Одна з моїх частин (свідомості - УНІАН) запитує: "Страшно?". "Страшно". "А що саме страшно?" "Багато чого страшно". А інша частина говорить робити щось таке, щоб я собі пробачив. Робити. Якщо я не буду цього робити, то я не зможу до себе нормально ставитися. Загалом, наодинці я можу озвучити собі некомфортні питання, тому що я з ними працюю", – зізнався режисер в YouTube-проекті Олексія Суханова "Говорить Суханов".

Нагадаємо, що у липні 2022 року Бадоєв виїжджав з України. Тоді його поїздку пов'язали з благодійними концертами підопічних.

Пізніше режисер, який довгий час співпрацював з російськими артистами Поліною Гагаріною, Сергієм Лазарєвим, Філіпом Кіркоровим та іншими, назвав мовчунів безхребетними.

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