Відомий кліпмейкер вражений тим, як артисти мовчать, коли на мирні міста летять бомби.

Український кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв, який довгий час співпрацював з російськими артистами Поліною Гагаріною, Сергієм Лазарєвим, Філіпом Кіркоровим та іншими, назвав мовчунів безхребетними. Свою думку він висловив в інтерв'ю виданню KALTBLUT.

"Я пережив спочатку шок, страх, а потім глибоке розчарування. Адже по суті люди, для яких я творив, виявилися безхребетними, переляканими, а іноді і брехливими. Коли в твою країну прилітають бомби, коли гинуть твої друзі, ти не можеш бути осторонь. Ти повинен бути на боці правди!", - сказав Алан.

Також Бадоєв заявив, що більше не матиме жодних трудових зв'язків із зірками з РФ.

"Робота з російськими артистами завершена, вони не варті моїх робіт і тієї любові, без якої я не можу створювати. Сьогодні переді мною більш глобальні цілі і завдання", - резюмував продюсер Макса Барських.

Зазначимо, до того, як РФ повномасштабно вторглася на територію України, Алан Бадоєв співпрацював з багатьма російськими зірками і їздив до РФ. Однак зараз він позиціонує себе як український культурний діяч і обірвав всі зв'язки з колегами з країни-агресора.

Нагадаємо, в липні кліпмейкер Алан Бадоєв вперше з початку повномасштабної війни виїхав з України.

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