Пізніше Діма Білан вибачився за свій вчинок.

Російський артист Діма Білан нещодавно був у Казахстані, де виступав на весіллі. На сцену він вийшов у стані алкогольного сп'яніння. Відео зі святкування одразу розлетілося мережею. Користувачі соцмереж розкритикували вчинок артиста.

"Гроші пиляють продюсери та організатори виступів. І їм все одно як артист буде їх лопатити", "Діма не правий. І крапка. Досить його виправдовувати. Якщо взяв гроші за роботу, будь добрий відпрацюй, потім пий", "Цікаво, а якби лікарі, які теж постійно борються з ковідом, виходили б на роботу в такому ж стані, тоді що?", "Замовляли концерт, а отримали п'яний цирк. Позорище", - пишуть фоловери.

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"Знаєте, так буває! Іноді людина напивається. Невже з вами такого ніколи не було? Я ніколи не повірю, якщо ви скажете, що ні. Я не спав три доби вже, тому що у мене зйомки, пісні, музика. Я дуже втомився. І мені скоро 40 років. Мене взагалі ковбасить дуже сильно, і я не знаю, як це пояснити", - сказав Білан.

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Автор: Діана Могилєвич