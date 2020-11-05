Молода дружина українського співака Віктора Павлика і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова опублікувала в Instagram зворушливий пост.
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Сьогодні пара святкує п'ять років з дня знайомства. Вони познайомилися на концерті артиста в Миколаєві. На річницю Катерина вирішила подарувати чоловікові капкейки з їх фотографіями.
"Нам 5 років. Я, як і раніше, люблю тебе з таким трепетом. Коли ти на гастролях я погано сплю, а коли їдеш у справах рахую кожну хвилину. І це правда. Спасибі за все, коханий", - написала вона.
Цікаво, що рівно п'ять років тому на концерті в Миколаєві дівчина подарувала артисту букет троянд і залишила записку.
"Було написано, що я вирішила не чекати концерт в Києві і приїхала в Миколаїв, хоча у мене на той момент були куплені вже квитки на концерт в Києві. Але той концерт був у лютому, а я приїхала в листопаді. І ще було написано, що я його прихильниця з ранніх років і спасибі, що він є", - розповіла Репяхова.
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