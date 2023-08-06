Рік тому співачка стала самостійною артисткою та пішла з лейблу.

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде розповіла, чому припинила співпрацю з Потапом та його колишньою дружиною Іриною Горовою. Артистка пішла з лейбла, тому що думала, що продюсери її не розуміють.

"Бізнес - це бізнес, а є творчість, шоу-бізнес. Це невід'ємні частини... Ми почали розходитись у думках, а потім мені було тісно, тому що вони дуже багато робили для мене, але просто я не відчувала цього. Тому що я не знала усі ось ці процеси, і коли ми розійшлися, я відчула себе набагато вільнішою. В мене з'явилися крила... Я думала, що ми розійдемося набагато гірше, але просто вже була війна, ніхто не хотів сваритися", - зізналася Андраде в інтерв'ю для Gloster FM.

Співачка не шкодує про розрив стосунків з лейблом. Вона вважає, що усе це - важливий досвід. Андраде пригадує, що на початку співпраці їй було приблизно 18 років, тому вона була інфантильною та не усе розуміла.

"Для мене було більш незручно про творчість, про музику, яку я хотіла випускати. І мені не давали це робити. Я розумію зараз, чому, але тоді мені здавалося, що просто вони мене не розуміють. Це реально дуже інфантильно, як батьки і діти. В якийсь момент я, коли залишилася без них, і я випустила декілька своїх пісень, зрозуміла, що є творчість для себе, а є бізнес, який треба створювати, бо це твій заробіток. Тому я зрозуміла їх", - додала співачка.

Андраде вдалося піти без скандалів. Втім, нині артистка спілкується лише з Позитивом. Інші люди з команди лейбла, як зазначає співачка, зайняті своїми справами.

"Спочатку все було класно, все було норм, у нас була крута родина... Реально був такий момент коли ми дуже круто спілкувалися, був симбіоз: Іра (Горова - УНІАН) більш жорстка, а Потап - мій творчий друг", - пояснила Андраде.

Вона зовсім не ображається на колишніх продюсерів. На думку співачки, Горова вміє відділяти бізнес від емоцій, а тому не стала влаштовувати скандалів. Проте Потап, як вважає Андраде, на неї ображається.

"З Потапом інша історія, він творча людина... Мені здається, що він образився на мене, тому що він вклав своє серце і свої гроші... Мені здається, що він досі тримає якусь образу всередині", - розповіла Андраде.

Хто така Мішель Андраде

Андраде - співачка та телеведуча українсько-болівійського походження. Зірці 26 років, вона народилася у Болівії. У 2013 році артистка брала участь у шоу "Х-фактор", там її помітив продюсер та репер Потап. Він запросив її до лейбла MOZGI. Під час співпраці з продюсером та його колишньою дружиною співачка випустила чимало популярних пісень, таких як "Amor","Хватит свистеть", "Musica" и "Таю".

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