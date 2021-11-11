Чоловік вважає, що виною всьому стала недбалість.

Один з членів знімальної групи фільму "Іржа" подав до суду на голлівудського актора Алека Болдуїна та інших членів команди. Причиною тому стала смерть Українки Галини Хатчінс.

Про це повідомляє The Associated Press.

Українець Сергій Свєтной звернувся до Верховного суду Лос-Анджелеса з позовом, в якому звинувачує відповідачів у недбалості, що викликало у світлооператора "сильний емоційний розлад".

При цьому він вказав, що він трохи сам не постраждав при фатальному пострілі.

Читайте також"Тримав на руках, коли вмирала": колега загиблої оператора-українки Хатчінс назвавши винних у трагедії"У них ніколи не повинно бути бойових патронів на цьому знімальному майданчику", - заявив адвокат українця.

Світлооператор судиться проти майже двох десятків членів команди, серед яких актор та продюсер Алек Болдуїн, Помічник режисера Девід Холлс, який дав зірці заряджений револьвер, і відповідальної за зброю Анни Гутьєррес-Рід.

Крім того, Свєтной розповів, що за кілька днів до трагічного випадку він бачив пістолети, які залишили без нагляду в багнюці.

"Те, що трапилося потім буде вічно переслідувати позивача. Він відчув дивний та жахливий свист того, що здавалося стисненим повітрям праворуч від нього. Він відчув, як те, що, на його думку, було порохом та іншими залишковими матеріалами, потрапило в праву сторону його обличчя", - зазначено в позові.

Сторона обвинувачення вимагає від відповідачів компенсації та штрафних санкцій. Наразі невідомо, про яку суму йдеться.

Читайте також Болдвін не знав про бойові патрони у зброї: ЗМІ дізналися подробиці загибелі українки на зйомках Алек Болдуїн застрелив на зйомках українку: що відомо

22 жовтня стало відомо, що Болдуїн випадково поранив на зйомках двох людей, один з яких помер. Управління шерифа повідомляло, що актор застрелив оператора, 42-річну українку Галину Хатчінс. Вона була доставлена по повітрю в лікарню в Альбукерке, де і померла. Як повідомляється, знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя.

Незабаром стали відомі подробиці про загиблу. Оператор-постановник Галина Хатчінс, яка постраждала на зйомках фільму "Раст", закінчила КНУ і довгий час знімала документалки. Після цього місце події показали з висоти на відео.

Генеральне консульство України в Сан-Франциско вже відреагувало на інцидент, а також стало відомо про реакції акторів і знімальної групи на трагедію.

Автор: Анастасія Горбачова